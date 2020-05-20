В Украине после трехдневного спада возросло число новых случаев коронавируса: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
За прошедшие сутки заразились более 354 человек
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 354 человек, а общее число инфицированных составляет 19 230 человек. Таким образом, в стране фиксируют спад числ новых случаев заражения.
Такие данные приводит глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил министр, за минувшие сутки заразились 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 16 человек, а всего 5955 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 766 случаев;
- Волынская область - 676 случаев;
- Днепропетровская область - 849 случаев;
- Донецкая область - 133 случая;
- Житомирская область - 583 случая;
- Закарпатская область - 922 случая;
- Запорожская область - 385 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
- Кировоградская область - 450 случаев;
- г. Киев - 2410 случаев;
- Киевская область - 1261 случай;
- Львовская область - 1136 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 264 случая;
- Одесская область - 792 случая;
- Полтавская область - 265 случаев;
- Ровенская область - 1217 случаев;
- Сумская область - 164 случая;
- Тернопольская область - 1089 случаев;
- Харьковская область - 836 случаев;
- Херсонская область - 172 случая;
- Хмельницкая область - 280 случаев;
- Черновицкая область - 2796 случаев;
- Черкасская область - 381 случай;
- Черниговская область - 115 случаев.
Напомним, США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19.
Автор: Анастасия Рокитна