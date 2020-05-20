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В Украине после трехдневного спада возросло число новых случаев коронавируса: карта

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 09:09
В Украине после трехдневного спада возросло число новых случаев коронавируса: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились более 354 человек

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 354 человек, а общее число инфицированных составляет 19 230 человек. Таким образом, в стране фиксируют спад числ новых случаев заражения.

Такие данные приводит глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, за минувшие сутки заразились 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 16 человек, а всего 5955 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 766 случаев;
  • Волынская область - 676 ​​случаев;
  • Днепропетровская область - 849 случаев;
  • Донецкая область - 133 случая;
  • Житомирская область - 583 случая;
  • Закарпатская область - 922 случая;
  • Запорожская область - 385 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
  • Кировоградская область - 450 случаев;
  • г. Киев - 2410 случаев;
  • Киевская область - 1261 случай;
  • Львовская область - 1136 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 264 случая;
  • Одесская область - 792 случая;
  • Полтавская область - 265 случаев;
  • Ровенская область - 1217 случаев;
  • Сумская область - 164 случая;
  • Тернопольская область - 1089 случаев;
  • Харьковская область - 836 случаев;
  • Херсонская область - 172 случая;
  • Хмельницкая область - 280 случаев;
  • Черновицкая область - 2796 случаев;
  • Черкасская область - 381 случай;
  • Черниговская область - 115 случаев.

Напомним, США выделили Украине 15,5 млн долларов в виде медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. В Госдепартаменте считают, что эти средства улучшат возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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