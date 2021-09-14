В Украине Toyota Land Cruiser Prado превратили в необычный спецавтомобиль

На базе Toyota Land Cruiser Prado украинские специалисты создали многоцелевой автомобиль скорой помощи. Машина соответствует стандарту А1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Автоспецпром".
Компания “Автоспецпром” разработала автомобиль скорой помощи стандарта А1 на базе японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Инженеры около полугода трудились над машиной, теперь специализированный транспорт стал серийным.
За последние месяцы изготовлено 19 "скорых" на шасси внедорожника. Новинки отправились на службу в Львовскую и Ивано-Франковскую области.
“Автоспецпром” для кареты скорой помощи выбрал машину в базовой комплектации со стальными штампованными колесными дисками, тканевой обивкой кресел, базовой мультимедиа и упрощенной отделкой салона.
Ранее мы писали, что Mercedes-Benz прекращает разработку новых гибридов. Вместо этого компания сосредоточится на более простых и экономичных электромобилях.
Также сообщалось, что названа главная проблема современных автомобилей. Компания измерила количество проблем на 100 автомобилей в течение первых 90 дней владения.