В Украине Toyota Land Cruiser Prado превратили в необычный спецавтомобиль

Компания “Автоспецпром” разработала автомобиль скорой помощи стандарта А1 на базе японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Инженеры около полугода трудились над машиной, теперь специализированный транспорт стал серийным.

За последние месяцы изготовлено 19 "скорых" на шасси внедорожника. Новинки отправились на службу в Львовскую и Ивано-Франковскую области.

В задней части автомобиля нашлось место для носилок. Медицинский салон также оборудован средствами обездвиживания пациента, многоканальным электрокардиографом с возможностью печати ЭКГ, дефибриллятором, а также переносным кислородным баллоном.

В качестве основы для машины скорой помощи использован рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью в 163 лошадиных силы, а также механической коробкой передач и системой полного привода.

“Автоспецпром” для кареты скорой помощи выбрал машину в базовой комплектации со стальными штампованными колесными дисками, тканевой обивкой кресел, базовой мультимедиа и упрощенной отделкой салона.