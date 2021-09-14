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В Украине Toyota Land Cruiser Prado превратили в необычный спецавтомобиль

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Вторник 14 сентября 2021 09:20
В Украине Toyota Land Cruiser Prado превратили в необычный спецавтомобиль Фото: Toyota Land Cruiser Prado (avtospetsprom.com)
Автор: Константин Широкун

На базе Toyota Land Cruiser Prado украинские специалисты создали многоцелевой автомобиль скорой помощи. Машина соответствует стандарту А1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Автоспецпром".

Компания “Автоспецпром” разработала автомобиль скорой помощи стандарта А1 на базе японского внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Инженеры около полугода трудились над машиной, теперь специализированный транспорт стал серийным.

За последние месяцы изготовлено 19 "скорых" на шасси внедорожника. Новинки отправились на службу в Львовскую и Ивано-Франковскую области.

В Украине Toyota Land Cruiser Prado превратили в необычный спецавтомобильВ задней части автомобиля нашлось место для носилок. Медицинский салон также оборудован средствами обездвиживания пациента, многоканальным электрокардиографом с возможностью печати ЭКГ, дефибриллятором, а также переносным кислородным баллоном.

В Украине Toyota Land Cruiser Prado превратили в необычный спецавтомобильВ качестве основы для машины скорой помощи использован рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью в 163 лошадиных силы, а также механической коробкой передач и системой полного привода.

“Автоспецпром” для кареты скорой помощи выбрал машину в базовой комплектации со стальными штампованными колесными дисками, тканевой обивкой кресел, базовой мультимедиа и упрощенной отделкой салона.

Ранее мы писали, что Mercedes-Benz прекращает разработку новых гибридов. Вместо этого компания сосредоточится на более простых и экономичных электромобилях.

Также сообщалось, что названа главная проблема современных автомобилей. Компания измерила количество проблем на 100 автомобилей в течение первых 90 дней владения.

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