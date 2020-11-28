В Украине за сутки зафиксировано 16 294 новых случая COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это новый рекорд по заболеваемости.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на свой странице в Facebook.

По его данным, по состоянию на 28 ноября заболели 689 детей и 631 медработник.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 1 639 человек;

летальных случаев - 184;

выздоровел - 8 897 человек;

проведено тестирований за сутки -

67 348 (в частности методом ПЦР -

43 458, методом ИФА - 23 890).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 709 701 лицо;

выздоровело - 335 135 человек;

летальных исходов - 12 093;

проведено ПЦР-тестирований - 4 463 249.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 739), Днепропетровской (1 599), Одесской (1 350), Запорожской (1 067) и Сумской (1 013) областях.