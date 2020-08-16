В Украине за сутки выявили 1637 новых случаев коронавируса

Умерли от болезни более 2 тысяч человек
За последние сутки в Украине выявили 1637 новых случаев коронавируса. Больше всего новых зараженных в Харьковской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, в стране уже 91 356 случаев болезни с начала пандемии. Из них 47 822 выздоровели, в том числе 392 - за вчера.
Умерли от вируса за последние сутки 24 человека. Общее число жертв составляет 2068 человек.
Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (228), Черновицкой (183), Ивано-Франковской (158) и Львовской (127) областях, а также в Киеве (146).
Напомним, вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд относительно суточного выявления COVID-19, подтвердив 1 847 новых случаев болезни.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский сообщил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.
Кроме этого, Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.