В Украине за сутки не выявили коронавирус в одной области

Больше всего новых заболеваний выявлено в Киевской и Черновицкой областях
В Луганской области за прошлые сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра мониторинга распространения COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Больше всего новых заболеваний было подтверждено в Черновицкой и Киевской областях - по 69 заболеваний. Общая ситуация по областям:
Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее. Общее количество больных в Украине составляет 12 331 человек.
Умерли за 3 мая 15 пациентов с коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 303 летальных случая от коронавируса.