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В Украине за сутки не выявили коронавирус в одной области

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Больше всего новых заболеваний выявлено в Киевской и Черновицкой областях

В Луганской области за прошлые сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра мониторинга распространения COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Больше всего новых заболеваний было подтверждено в Черновицкой и Киевской областях - по 69 заболеваний. Общая ситуация по областям:

  • Винницкая обл. - 436 (+1);
  • Волынская обл. - 340 (+16);
  • Днепропетровская обл. - 460 (+12);
  • Донецкая обл. - 81 (+11);
  • Житомирская обл. - 430 (+7);
  • Закарпатская обл. - 531 (+23);
  • Запорожская обл. - 285 (+10);
  • Ивано-Франковская обл. - 984 (+19);
  • г. Киев - 1 535 (+24);
  • Киевская обл. - 853 (+69);
  • Кировоградская обл. - 401 (+4);
  • Луганская обл. - 37 (новых случаев не выявили);
  • Львовская обл. - 506 (+33);
  • Николаевская обл. - 161 (+12);
  • Одесская обл. - 427 (+18);
  • Полтавская обл. - 227 (+5);
  • Ровенская обл. - 750 (+24);
  • Сумская обл. - 112 (+2);
  • Тернопольская обл. - 896 (+28);
  • Харьковская обл. - 361 (+13);
  • Херсонская обл. - 139 (+3);
  • Хмельницкая обл. - 116 (+1);
  • Черкасская обл. - 312 (+4);
  • Черновицкая обл. - 1887 (+69);
  • Черниговская обл. - 64 (+10).

Отметим, за прошлые сутки в Украине зафиксировали уменьшение количества новых случаев. Всего было выявлено 418 новых заболеваний, что на 84 меньше, чем днем ранее. Общее количество больных в Украине составляет 12 331 человек.

Умерли за 3 мая 15 пациентов с коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 303 летальных случая от коронавируса.

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