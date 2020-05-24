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В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     24.05.2020 - 08:50
В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев COVID-19
Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

Число зараженных приближается к 21 тысяче

В Украине за сутки выявили 406 новых случаев коронавируса - снижение числа новых случаев наблюдается третий день подряд. Общее число зараженных с начала пандемии приближается к 21 тысяче.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, сутками ранее было зафиксировано 432 новых случая COVID-19, а позавчера - 442.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 20986 человек, из них 7099 выздоровели, 617 - умерли.

Больше всего новых случаев коронавируса, как и вчера, за последние сутки зафиксировали в Черновицкой (64), городе Киеве (54), Ровенской (49) и Львовской (48) областях.

При этом сразу в шести областях не зафиксировано новых случаев COVID-19. В Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой и Луганской областях нет новых случаев коронавирусной болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве областей ограничения будут ослаблены, но несколько регионов карантин смягчать пока не планируют.

РБК-Украина писало, что уже работает в рамках второго этапа ослабления карантина.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины УкраинаКоронавирус
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