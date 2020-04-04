В Украине за сутки выявили почти 130 случаев коронавируса

За сутки в Украине лабораторно подтвердили почти 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения в Facebook.

Так, по состоянию на вечер 4 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1225. При этом вылечились от коронавируса уже 25 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом в Вооруженных силах. Заражение коронавирусом обнаружили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военных, которые контактировали с больным, отправили на самоизоляцию.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса превысило 220. В области зафиксировали еще более 20 случаев коронавируса.

Кроме того, в Волынской области заявили об инфицировании коронавирусом медиков после вскрытия больного COVID-19. Коронавирусом заразились врач и медсестра Волынского областного патологоанатомического бюро.