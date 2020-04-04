ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине за сутки выявили почти 130 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 22:04
В Украине за сутки выявили почти 130 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее количество случаев превысило 1200

За сутки в Украине лабораторно подтвердили почти 130 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения в Facebook.

Так, по состоянию на вечер 4 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 1225. При этом вылечились от коронавируса уже 25 пациентов.

В Украине за сутки выявили почти 130 случаев коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом в Вооруженных силах. Заражение коронавирусом обнаружили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военных, которые контактировали с больным, отправили на самоизоляцию.

Также РБК-Украина писало, что в Черновицкой области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса превысило 220. В области зафиксировали еще более 20 случаев коронавируса.

Кроме того, в Волынской области заявили об инфицировании коронавирусом медиков после вскрытия больного COVID-19. Коронавирусом заразились врач и медсестра Волынского областного патологоанатомического бюро.

В Киеве ввели обязательное ношение масок на улице В ВСУ зафиксировали новый случай COVID-19
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь