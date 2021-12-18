В Украине за сутки вакцинировались от коронавируса 136 962 человека. Первую дозу получили 42 544 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки полностью иммунизированы - 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 355 540 человек, из них получили первую дозу - 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу - 74 человека.
В общей сложности проведены 27 274 636 прививок.