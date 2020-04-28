В Украине увеличилась динамика смертности от COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки, 27 апреля, в Украине умерли 18 человек с коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Сообщается, что по состоянию на утро 28 апреля в Украине количество летальных случаев коронавируса выросло до 239.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели", - сообщили в Минздраве.

Напомним, за 26 апреля в Украине зафиксировали 11 новых смертей от коронавируса. Всего по состоянию на вчера было 220 летальных случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мариуполе проверят почти тысячу медиков больницы, после того, как у 19 медиков выявили бессимптомное заражение коронавирусом.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю. Новый всплеск заболеваемости ожидается как раз через 14 дней после Пасхи, поскольку многие украинцы не соблюли условий карантина в этот день.

Кроме этого главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.