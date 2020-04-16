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В Украине за сутки подтвердили около 400 новых случаев коронавируса: список по областям

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Лиедрами по количеству заболеваний остаются Киев и Черновицкая область

В Украине за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 397 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

В общем ситуация по количеству заболеваний коронавирусом по областях выглядит так:

  • Винницкая область - 279 случаев;
  • Волынская область - 109 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 116 случаев;
  • Запорожская область - 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 401 случай;
  • Кировоградская область - 198 случаев;
  • г Киев - 644 случая;
  • Киевская область - 234 случая;
  • Львовская область - 166 случаев;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 73 случая;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 204 случая;
  • Сумская область - 80 случаев;
  • Тернопольская область - 333 случая;
  • Харьковская область - 40 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 37 случаев;
  • Черновицкая область - 662 случая;
  • Черкасская область - 110 случаев;
  • Черниговская область - 11 случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине подтвердили 8 летальных случаев коронавируса. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 116 человек.

Также сообщалось, что за 15 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 100 медработников и 29 детей.

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