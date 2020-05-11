В Украине за сутки подтвердили 416 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 416 новых случаев вируса COVID-19, а число инфицированных в стране перевалило за 15 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные СНБО.

Так, общее число инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на 11 мая составляет 15 648 человек.

За сутки больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (66), Черновицкой (56) и Ровенской областях (52 случая).

При этом ни одного случая коронавируса за последние сутки не выявили в Сумской, Донецкой и Луганской области.

Отметим, сутками ранее в Украине подтвердили 522 новых случая коронавируса.

Напомним, сегодня в Украине начинается первый этап смягчения карантина, снятие ограничений будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни.

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации бизнесу на период смягчения карантина. Для всех видов бизнеса есть ряд основных требований.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19 в Украине.