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В Украине за сутки подтвердили 3240 новых случаев COVID-19

Автор: Максим Зайченко

За последние сутки в Украине подтвердили 3240 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Тернопольской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 172 712 человек. Из них 76 754 уже побороли болезнь, в том числе 1268 - за вчера.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Тернопольской (+311), Одесской (+281), Львовской (+260) областях и Киеве (+400).

Также сообщалось, что Украина заняла 5 место в Европе по новым случаям COVID-19. По общему количеству выявленных случаев болезни Украина занимает в мире уже 25 место.

Напомним, в Минздраве прогнозируют, что в Украине будет стремительный рост заболеваний коронавирусом.

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