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В Украине за сутки подтвердили 2966 новых случаев COVID-19

Автор: Максим Зайченко

За последние сутки в Украине подтвердили 2966 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых инфицированных в Харьковской, Одесской, Тернопольской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине COVID-19 заразились 175 678 человек. Умерли от болезни 3557 человек.

За вчера от коронавируса в стране вылечились 758 человек и 41 человек умер от недуга.

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Больше всего новых инфицированных в Харьковской (+424), Тернопольской (+231), Одесской (+217) областях и Киеве (+343).

Напомним, сутками ранее в Украине с коронавирусом госпитализировали 669 человек. Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии.

Кроме этого, ранее Министерство здравоохранения обновило список стран, в которых самая сложная эпидемиологическая ситуация.

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