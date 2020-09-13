В Украине за сутки подтвердили 2476 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки подтвердили 2476 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Киеве, Тернопольской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 154 335 человек. Выздоровели 68 893 человека, из которых 547 - за вчера.

От COVID-19 умерли 3178 человек (+30).

Больше всего новых заражений в Киеве (+310), Харьковской (+180) и Тернопольской (+225) областях.

Напомним, Министерство здравоохранения с 2021 года меняет алгоритм вызова "скорой помощи". Вызовы будут делить на четыре категории.

Отметим, до этого в Украине два дня подряд фиксировали более 3 000 случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых зараженных было в Харьковской, Тернопольской областях, а также в Киеве.