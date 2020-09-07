В Украине за сутки подтвердили 2174 случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 6 сентября, подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62 606, из них 379 за сутки. Умерли 2877 (+31).

Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях.

Напомним, с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, в "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.

Также РБК-Украина писало, что Киев и 17 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантина.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве ожидают к концу сентября ежедневно около 3 тысяч новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что, по прогнозам СНБО, к 25 октября количество заболевших коронавирусом в Украине может составить 360 тысяч человек.