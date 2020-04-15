В Украине за сутки коронавирусом заболели 90 медиков

За прошлые сутки, 14 апреля, в Украине коронавирусом заразились 90 медицинских работников. Об этом во время брифинга заявил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, всего за сутки подтвердили 392 новых случая заболевания коронавирусом.

"За последние сутки заболело 392 человека, из них 29 детей, 90 медицинских работников. Госпитализировано за сутки 120 человек", - заявил Степанов.

Отметим, по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Также РБК-Украина писало, что в Украине количество жертв коронавируса превысило 100 человек. За прошлые сутки подтвердили 10 смертей от COVID-19. Таким образом количество летальных случаев увеличилось до 108.

Кроме этого сообщалось, что в Житомирской области у 12 медиков лабораторно подтвердили коронавирус. Состояние одного из медработников оценивается как среднетяжелое.