Новый рекорд: за сутки от коронавируса выздоровел 181 человек

За минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов, среди которых 19 детей. Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом зафиксировано 8 летальных случаев.

"За минувшие сутки заболело 478 человек, из них 42 детей и 116 медработника. Было госпитализировано 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. При этом очень хорошая новость - 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это наш рекорд, очень замечательный рекорд, я за такой рекорд я хочу в первую очередь сказать спасибо нашим врачам", - сказал Степанов.

Он также добавил, что в течение минувших суток было сделано 5825 исследований методом ПЦР, что также является рекордом для Украины.

Кроме этого, Степанов заявил, что Минздрав пока не планирует привлекать к борьбе с коронавирусом студентов-медиков, как планировалось ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки рекордные 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых два медика.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 25 апреля в мире зафиксировано 2 831 915 случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии, среди которых более 800 тысяч вылечившихся. Больше всего жертв и заболевших в США.