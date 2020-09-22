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В Украине за сутки от COVID-19 выздоровели рекордное количество людей

Украина, Вторник 22 сентября 2020 09:02
В Украине за сутки от COVID-19 выздоровели рекордное количество людей
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки зафиксировали рекорд по количество выздоровевших от коронавируса. За вчера вылечились 1 717 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии вылечились от COVID-19 уже 79 901 человек. Предыдущий рекорд по количеству выздоровевших пациентов был зафиксирован 17 сентября. Тогда вылечились 1589 человек.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 2884 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели уже 181 237 человек. При этом активными больными сейчас являются 97 694 человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране "достаточно напряженная". По его словам, уже занята почти половина больничных коек, которые предусмотрены для больных COVID-19.

Кроме этого сообщалось, что генсек ООН призвал усилить международное сотрудничество для борьбы с COVID-19. Он считает, что только объединив усилия можно победить коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что в стране не готовы к ослаблению карантина практически все регионы. Соответствуют критериям лишь две области - Кировоградская и Херсонская.

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