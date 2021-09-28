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В Украине за сутки число новых COVID-случаев выросло вдвое. Заболели еще 6552 человека

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 6552 новых случая коронавируса. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Отметим, что вчера Минздрав сообщил о 3007 новых случаях заражения коронавирусом, а сегодня - вдвое больше.

За сутки:

  • госпитализировали - 1288 человек;
  • летальных случаев - 143;
  • выздоровели - 2927 человек;
  • протестовали методом ПЦР - 31 051 человек, методом ИФА - 9067 человек, экспресс-тестами - 25 694 человека.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и г. Киев (461).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 401 956 человек;
  • выздоровели - 2 248 071 человека;
  • летальных случаев - 55 863.
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