В Украине за сутки 543 случая коронавируса

По состоянию на 6 июля в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 543 человека. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек.

Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки 13. Кроме того, выздоровели от болезни 21 703 человек, из них 327 за вчера.

Наиболее инфицированными регионами являются Львовская область, Киев и Черновицкая область. В частности, во Львовской области число зараженных превысило 6 тысяч.

Напомним, группа ученых из 32 стран в открытом письме призвала Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины назвали еще одну причину распространения коронавируса среди украинцев.