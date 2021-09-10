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В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 9 сентября, в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших 348 детей и 61 медработник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 1 056 человек, летальных исходов - 76, выздоровевших - 1 310 человек.

За сутки протестовали около 60 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 310 554 людей.

Напомним, 8 сентября в Украине обнаружили 3663 новых случая коронавируса.

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