В Украине стартует кампания вакцинации детей от полиомиелита: в Минздраве назвали дату

"С 1 февраля в Украине стартует кампания прививки от полиомиелита детей до 6 лет, не получивших необходимого количества доз в соответствии с Национальным календарем прививок", - написал в Facebook Кузин.

Главный санврач уточнил, что речь идет о детях с 6 месяцев. По его словам, это первый этап реакции на выявленный у 20 детей из Ровенской и Закарпатской областей полиомиелит. Он будет продолжаться три недели.

Кузин добавил, что в Украине по состоянию на 1 декабря прошлого года только 73,3% детей в возрасте до 1 года получили все необходимые три дозы прививок от полиомиелита. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, этот показатель должен составлять не менее 95%.

Наилучшая ситуация с вакцинацией детей от полиомиелита отмечается в Киеве (89,6%), Сумской (87,6%) и Черкасской (87,2%) областях. Наихудшая - в Закарпатской (60,8%), Ивано-Франковской (62,7%) и Херсонской (64,5%).

Кузин отметил, что кампания вакцинации от полиомиелита пройдет в два этапа: