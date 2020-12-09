ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине стабилизировалась ситуация с распространением COVID-19, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

Ситуация с распространением коронавирусной болезни в Украине стабилизировалась. В стране уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине удалось сбить "ураганное распространение коронавируса" за счет введенных ранее карантинных ограничений.

"Ситуация по количеству больных полностью стабилизировалась на сегодняшний день. Если мы сравниваем недельную статистику, мы видим уменьшение количества больных, уменьшение количества госпитализированных", - сказал Степанов.

Самые читаемые новости

Министр отметил, что уменьшение количества новых заражений не связано с уменьшением тестирований, а наоборот - количество тестирований сократилось из-за уменьшения заболеваемости.

"На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Я имею в виду тестирование методом ПЦР. Итак, когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, то уменьшается и количество тестирований", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом выздоровели почти на две тысячи человек больше, чем заразились.

До этого Степанов сообщал, что жесткий карантин в стране вряд ли будет введен 2 января. Сейчас правительство работает над финальной версией ограничений, которые представят сегодня.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Максим СтепановКоронавирус