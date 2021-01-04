В Украине создают реестр COVID-вакцинированных. Зеленский просит ускориться

В Украине может появиться реестр лиц, которых вакцинировали от коронавируса. Президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ускорить создание реестра.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц", - говорится в сообщении.

Отметим, в конце декабря в Раду внесли постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса, одним из пунктов которого является создание отдельного реестра вакцинированных лиц.

Однако Министерство здравоохранения Украины подало предложения к постановлению, среди которых исключить из документа создание отдельного реестра вакцинированных лиц.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости получения Украиной первых партий вакцины в январе. Пока Украина не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины.

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Украина ожидает поставки вакцины по программе COVAX в первом квартале 2021 года.

При этом вакцинацию в Украине рассчитывают начать уже в феврале.