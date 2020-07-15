В Украине сняли первый интерактивный сериал "Образовательный герой"

Команда "Образовательного Хаба города Киева", вдохновленная громким сериалом с множественным выбором "Черное зеркало" от компании Netflix, сняла первый интерактивный сериал "Образовательный герой".

"В отличие от обычных видео-лекций, каждая серия - это одновременно и интересный квест, и компьютерная игра, и соревнование с самим собой", - рассказывает директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.

"Уникальность сериала в том, что зритель самостоятельно выбирает действия одного из героев из нескольких вариантов, что приводит к различным финалов в каждой серии. Мы продолжаем создавать образовательные продукты в инновационном формате Edutainment, в котором сочетаются обучение и развлечения. Ведь в современном світілюдиз одной стороны постоянно требуют новых знаний, а с другой - перегружены информацией и стремятся более легкого контента. Именно поэтому мы предлагаем развлечься с пользой", - добавила она.

Стать главным героем первого в Украине интерактивного сериала "Образовательный герой" можно бесплатно на портале Образовательного Хаба города Киева.

Зрители смогут попытаться получить три миллиона гривен на свой проект, осуществить успешные продажи своих услуг и добиться правильного выполнения задачи от своей подчиненной.

Также на портале Образовательного хаба вы можете продолжить овладевать soft skills. Все материалы, размещенные на сайте, доступны бесплатно.