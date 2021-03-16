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В Украине не было случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca, - Степанов

Автор: Роман Тверденко

В Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы COVID-вакцины AstraZeneca (Covishield). В целом у привитых были только легкие реакции на прививку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что небольшой уход после вакцинации требовался только для двух привитых.

"У нас зафиксировано 362 побочные реакции. Это легкие реакции, только двое требовали ухода медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было", - сказал Степанов.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований для отказа от использования в Украине вакцины Covishield компании AstraZeneca. По его словам, официального подтверждения связи между тромбозом и вакцинацией пока нет.

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.

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