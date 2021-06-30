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В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 633 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 360 человек, умерли 40 пациентов, а выздоровели - 2 294. За вчера протестовали методом ПЦР - 22 511 человек, методом ИФА - 9581 человека, экспресс-тестами - 13 702 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 235 096 человек;
  • выздоровели - 2 166 668 человек;
  • летальных исходов - 52 340;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 840 333.

Вчера Минздрав сообщал о 182 новых случаях коронавируса, что в несколько раз меньше, чем сегодня.

Напомним, в мире обнаружили более 182,5 миллиона случаев коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса "Дельта".

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