В Украине резко выросло количество самоубийств подростков в 2021 году
В Украине за первые три месяца 2021 года произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей. За весь прошлый год в стране было зафиксировано 123 таких случая.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Легкая мишень: почему в Украине стало больше преступлений против детей".
В Офисе генерального прокурора отметили, что с начала года только в столичном районе произошли сразу несколько громких самоубийств подростков. Лишь в феврале в разных районах Киева покончили с собой четыре девушки. Еще несколько случаев суицида среди несовершеннолетних произошли в Киевской области с начала года.
Как сообщал профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин. Также причиной являются неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей.
Напомним, в Киеве отравился таблетками 15-летний подросток. Это произошло спустя два дня после того, как две школьницы выпили 40 таблеток спазмолитиков в Боярке.
Также в Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток.