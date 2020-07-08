В Украине более 800 новых случаев COVID-19, почти 1000 выздоровели

По состоянию на 8 июля 2020 года в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за вчера заразились 807 человек. Больше всего инфицированных во Львовской области и Киеве.

Такие данные наводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине заразились 50 414 человек, из них 23 119 человек выздоровели. В частности, за минувшие сутки выздоровело рекордное число людей - 926.

Кроме того, за вчера умерли 23 человека, а всего 1306 смертельных случаев.

Самыми зараженными регионами являются Львовская область, город Киев, Черновицкая область, Ровенская, Запорожская и Киевская области.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассматривает доказательства возможности воздушной передачи коронавируса.

Отметим, в Минздраве назвали одну из причин распространения коронавируса среди украинцев.

В украинском Минздраве также сообщают, что реальное число случаев COVID-19 в Украине может достигать 150 тысяч.