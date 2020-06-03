В Украине резко возросло число зараженных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 483 человек. Общее количество инфицированных составляет 24 823 человек.

Такие данные приводит карта СНБО.

Число зараженных резко возросло после двухдневного спада: 1 июня заболели 340 человек, а 2 июня - 328. Кроме того, за минувшие сутки умерли еще 8 человек и 362 выздоровели.

Напомним, вспышка коронавируса произошла в Славянске Донецкой области, карантин на неопределенное время усилили.

Отметим, в Минздраве говорили, что некоторые ограничения в Украине могут быть продлены и после завершения пятого этапа выхода из карантина 22 июня.

РБК-Украина писало, что 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина: возобновили работу спортзалы, ТРЦ и некоторые учебные заведения, также возобновил работу метрополитен.