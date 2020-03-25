В Украине возросло число зараженных коронавирусом

В Украине число зараженных коронавирусом Covid-19 выросло до 136. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.

Кроме того, с сегодняшнего дня Центр общественного здоровья каждый день в 10 часов утра будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

Отметим, что вчера Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов по борьбе с Covid-19. На этом заседании Зеленский не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Впрочем, в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.

Также Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

По данным Минздрава, в условиях чрезвычайного положения больных коронавирусом пациентов начнут размещать и в частных клиниках.