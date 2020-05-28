В Украине резко возросло число инфицированных COVID-19 за минувшие сутки

Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 22 тысячи
В Украине по состоянию на 28 мая зафиксировали 22 382 случаев коронавирусной болезни. В частности, за прошедшие сутки заразились 477 человек.
Такие данные приводит карта СНБО относительно распространения COVID-19.
Отметим, что это резкое увеличение зараженных, потому что днем ранее сообщали о 321 новом зараженном, что на 156 меньше, чем сегодня. Также за минувшие сутки скончались еще 14 человек и 420 - выздоровели.
Отметим, что общее количество умерших с начала пандемии составляет 658 человек, а за все время выздоровели уже 7995 человек.
На сегодня наибольшее количество случаев COVID-19 в городе Киев - 2793 (506 выздоровели), Черновицкой области - 3201 (867 выздоровели), Ровенской области - 1588 (725 выздоровели), Киевской области - 1517 (358 выздоровели), Львовской области - 1513 (335 выздоровели).
В общем случаи подтверждены:
Из общего числа подтвержденных случаев коронавируса в Украине 1627 - у детей и 4 345 - у медиков. В частности, 265 детей и 811 медиков нуждались в госпитализации.
С начала пандемии в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР.
Напомним, в Украине началось тестирование на антитела к коронавирусу.
Также РБК-Украина писало, что тестирование методом ИФА будут обязательно проводить людям из группы риска к коронавирусу.
Автор: Анастасия Рокитна