ru
ua

В Украине резко увеличилось число заболевших коронавирусом

Автор: Роман Калиниченко

По сравнению со вчерашним днем, суточный прирост заболевших составил 31%

В Украине за прошлые сутки коронавирусом инфицировались 836 человек. Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области (+171) и Киеве (+147).

Самые читаемые новости

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на 15 июля, общее число зараженных достигло 55 607 человек.

По информации Центра общественного здоровья, в общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 2194 (1623 выздоровели);
  • Волынская обл. - 3117 (1840 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 1155 (1045 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели);
  • Житомирская обл. - 1550 (1204 выздоровели);
  • Закарпатская обл. - 4112 (1379 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. - 3178 (1246 выздоровели);
  • Киев - 6497 (2160 выздоровели);
  • Киевская обл. - 3128 (2054 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели);
  • Луганская обл. - 97 (74 выздоровели);
  • Львовская обл. - 7425 (1167 выздоровели);
  • Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели);
  • Одесская обл. - 2314 (1031 выздоровели);
  • Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели);
  • Ровенская обл. - 4782 (3101 выздоровели);
  • Сумская обл. - 346 (300 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 2292 (1446 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 2787 (1508 выздоровели);
  • Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели);
  • Черновицкая обл. - 5208 (2998 выздоровели);
  • Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).

Всего от инфекции излечились 28 131 человек. За сутки коронавирус одолели 977 украинцев.

Также за сутки зарегистрировали 15 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Всего с начала пандемии умерло 1 427 украинцев.

Напомним, вчера и позавчера количество новых случаев в Украине колебалось в пределах 600.

Прогноз погоды
► Выборы в Польше и заявление Пескова: новости за выходные ► В Гааге допросят президента Косово по делу о военных преступлениях
Читать все новости