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В Украине увеличилось число летальных случаев от коронавируса

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 22:02
В Украине увеличилось число летальных случаев от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От вируса за сутки умерли 4 человека

Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, опубликованные в Facebook.

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в стране были подтверждены 4 новые смерти от коронавируса. А общее количество летальных случаев от COVID-19 возросло до 27.

Напомним, в Запорожье коронавирус обнаружили у 8-летней девочки. Она является дочерью мужчины, у которого ранее также подтвердили коронавирус.

Кроме того, в Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Так, в области официально зафиксировано 14 случаев заболевания.

Также в Житомирской области подтвердили три новых случая коронавируса. Контактные лица больных устанавливаются в первоочередном порядке.

Добавим, что в Полтавской области зафиксировали новый случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 69-летнего жителя Кременчуга.

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