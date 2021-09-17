UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer, - Миздрав

Автор: Инна Собора

В случае когда первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Так же можно применять вакцины наоборот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В июле в Украине одобрили рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и разрешили комбинировать мРНК-вакцины.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - отметили в Минздраве.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным", - уверяют в министерстве.

РБК-Украина писало, что более 5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцинация