В Украине разрешено комбинирование вакцин Moderna и Pfizer, - Миздрав

В июле в Украине одобрили рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и разрешили комбинировать мРНК-вакцины.

"Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя", - отметили в Минздраве.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

"Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным", - уверяют в министерстве.