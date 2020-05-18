В Украине разрешат посещать пляжи, но с условиями: к чему готовиться

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса продолжают смягчать, хотя многие ограничения все еще остаются в силе. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие правила будут для посещения пляжей в Украине и когда можно будет отправиться отдыхать.

Как рассказал Виктор Ляшко, в Минздраве провели консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней по поводу пляжного сезона в Украине. Специалисты отметили, что морская соль и ультрафиолет способны уничтожать возбудителей COVID-19. А это значит, что украинцам откроют доступ к пляжам возле пресных рек и морей.

Однако главный санитарный врач отметил, что купание в пресной воде не является безопасным на 100%, так как коронавирус может выжить в воде без соли.

Для украинцев будут введены строгие ограничения по посещению пляжей. В первую очередь доступ на пляжи будет ограничен для людей пожилого возраста, а также тем, кто имеет серьезные хронические заболевания.

Дистанция между купающимися, а также теми, кто загорает на пляже, должна быть не менее 2 метров.

Всем отдыхающим придется соблюдать масочный режим и тщательно следить за гигиеной.

Пляжи в Киеве планируют открыть с 1 июня. Как рассказал начальник Госпотребслужбы столицы Олег Рубан в комментарии для издания Vesti, сейчас проводят лабораторные исследования воды и радиологическое исследование песка.

"Пляжи разрешили открывать, поскольку потенциальной угрозы они не несут. С 1 июня некоторые пляжи будут открыты официально", - рассказал Олег Рубан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как будет работать транспорт после ослабления карантина.