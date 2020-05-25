В Украине разоблачили незаконный сбыт биодобавок, "защищающих" от COVID-19

Фото: СБУ (РБК-Украина)

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от COVID-19

Правоохранители разоблачили масштабный сбыт через интернет и сеть колл-центров не сертифицированных биодобавок. Продавцы утверждали, что препараты помогают защититься от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от COVID-19. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение.

По данным следствия, организовали сбыт препаратов сразу несколько компаний, которые специализируются на торговле биологически активными добавками.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 млн долларов.

Также отмечается, что, занимаясь коммерческой деятельностью предприниматели уклонились от уплаты налогов на сумму более 80 млн гривен.

Напомним, СБУ разоблачила деятельность группировки, которая занималась изготовлением и торговлей наркотиков, в состав которой входил сотрудник Службы.

Кроме того, в Киеве разоблачили наркосиндикат с рекордной партией метадона.

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Автор: Валерия Мрачковская