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В Украине разоблачили чиновника на растрате денег для закупки COVID-аппаратуры

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 15:08
В Украине разоблачили чиновника на растрате денег для закупки COVID-аппаратуры Фото: правоохранители разоблачили чиновника на растрате госсредств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Украине правоохранители разоблачили руководителя коммунального предприятия на растрате государственных денег. Средства были выделены на закупку аппаратуры для обнаружения вируса COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководитель коммунального предприятия Криворожского городского совета в мае 2020 года нарушил принцип максимальной экономии и эффективности. Он перечислил лишние средства (3,6 млн гривен), которые были выделены для закупки амплификатора в реальном времени - анализатора ПЦР для обнаружения РНК вируса COVID-19.

Отмечают, что городскому бюджету нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, которые были выделены на борьбу с пандемией COVID-19. Злоумышленники присвоили себе почти 2 миллиона гривен.

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