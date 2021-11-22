В Украине разоблачили чиновника на растрате денег для закупки COVID-аппаратуры
В Украине правоохранители разоблачили руководителя коммунального предприятия на растрате государственных денег. Средства были выделены на закупку аппаратуры для обнаружения вируса COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, руководитель коммунального предприятия Криворожского городского совета в мае 2020 года нарушил принцип максимальной экономии и эффективности. Он перечислил лишние средства (3,6 млн гривен), которые были выделены для закупки амплификатора в реальном времени - анализатора ПЦР для обнаружения РНК вируса COVID-19.
Отмечают, что городскому бюджету нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, которые были выделены на борьбу с пандемией COVID-19. Злоумышленники присвоили себе почти 2 миллиона гривен.