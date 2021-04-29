В Украине разоблачили агентурную сеть "ЛНР": собирали разведданные о ВСУ и готовили теракт

"Установлено, что враждебные агенты, за денежное вознаграждение, собирали и передавали своим кураторам разведывательную информацию о расположении, передислокацию, количество личного состава, вооружения и военной техники подразделений ВС Украины", - говорится в сообщении.

Также члены сети готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений ВСУ на территории Луганской области. Военных хотели отравить химическим веществом.

"По результатам проведения обысков по месту жительства членов агентурной сети были обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности - средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами разведывательных устремлений, материалы переписки между членами сети и сотрудником так называемого "МГБ ЛНР" тому подобное", - сообщили в СБУ.

Членов агентурной сети задержали. Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотруднику так называемого "МГБ ЛНР" заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УКУ.