В Украине разоблачили 6 человек, распространявших фейки о коронавирусе

Правоохранители в Украине разоблачили 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе на территории страны. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях. Против жителя Одессы было открыто уголовное дело, так как он кроме фейков о коронавирусе, распространял также сепаратистские материалы в интересах России.

"Гражданин Украины получал задачи не только распространять ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 УК Украины", - отметили в СБУ.

Жителю Одессы сообщили о подозрении, а также планируется избрние ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 18 марта в Украине вступил в силу закон о противодействии коронавирусу. В частности, законопроектом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области полиция оштрафовала жителя за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Мужчине оштрафовали от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.