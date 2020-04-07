В Украине растет число зараженных коронавирусом: список областей

По состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве
Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Украине, за сутки заразились 143 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, по состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве. Больше всего зараженных, кроме столицы, в Черновицкой - 247 случаев, Ивано-Франковской - 160 случаев, Тернопольская - 168 случаев. Ситуация в других областях такая:
Напомним, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.
Отметим, в Украине по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.