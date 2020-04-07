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В Украине растет число зараженных коронавирусом: список областей

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По состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве

Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Украине, за сутки заразились 143 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, по состоянию на 7 апреля заразились 1462 человек, из них 253 - в Киеве. Больше всего зараженных, кроме столицы, в Черновицкой - 247 случаев, Ивано-Франковской - 160 случаев, Тернопольская - 168 случаев. Ситуация в других областях такая:

  • Винницкая область - 77 случаев;
  • Волынская область - 34 случая;
  • Днепропетровская область - 15 случаев;
  • Донецкая область - 10 случаев;
  • Житомирская область - 11 случаев;
  • Закарпатская область - 38 случаев;
  • Запорожская область - 41 случай;
  • Кировоградская область - 53 случая;
  • Киевская область - 97 случаев;
  • Львовская область - 29 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 30 случаев;
  • Полтавская область - 12 случаев;
  • Ровенская область - 40 случаев;
  • Сумская область - 51 случай;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 13 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черкасская область - 62 случая;
  • Черниговская область - 7 случаев

Напомним, Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 7 апреля лабораторно подтверждено 1462 случаев заражения коронавирусом. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.

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