В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки заболели еще 1263 человека

В Украине обнаружили рост новых заражений коронавирусом, за минувшие сутки выявили 1263 новых случая. Больше всего за вчера обнаружили заражений в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 613 человек; летальных исходов - 44; выздоровели - 1007 человек. Протестовали методом ПЦР - 22 318 человек, методом ИФА - 8133 лица, экспресс-тестами - 16 904 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, в Украине продлили карантин до октября.