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В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки заболели еще 1263 человека

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили рост новых заражений коронавирусом, за минувшие сутки выявили 1263 новых случая. Больше всего за вчера обнаружили заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 613 человек; летальных исходов - 44; выздоровели - 1007 человек. Протестовали методом ПЦР - 22 318 человек, методом ИФА - 8133 лица, экспресс-тестами - 16 904 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 263 864 лица;
  • выздоровели - 2 195 798 человек;
  • летальных случаев - 53 217.

Напомним, в Украине продлили карантин до октября.

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Министерство здравоохранения Украины