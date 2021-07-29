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В Украине растет число новых COVID-случаев: за сутки 846 заражений

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 846 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 480 человек; летальных исходов - 25; выздоровели - 510 человек. За вчера протестовали методом ПЦР - 19 582 человека, методом ИФА - 7962 лица, экспресс-тестами - 14 960 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 250 907 человек;
  • выздоровели - 2 185 849 человек;
  • летальных случаев - 52 916.

Отметим, вчера сообщалось о 717 новых заражениях коронавирусом, что больше, чем на 100 раз, меньше, чем сегодня.

Напомним, по состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса.

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