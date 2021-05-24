В Украине рассматривают вариант обязательной COVID-вакцинации для учителей

Правительство Украины прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей. Пока от учителей законодательно не требуют обязательно прививаться от COVID-19.

По его словам, учителя являются потенциальными носителями вируса, которые находятся в группе детей и коллег.

"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест", - заявил Шкарлет.

Министр добавил, что изначально в сфере образования были готовы 32% сотрудников на вакцинацию.

"По состоянию на сейчас по школам и садикам у нас уже 250 тысяч работников записаны на вакцинацию, по учреждениям высшего образования и колледжам желающих более 25 тысяч (в среднем по всем учреждениям это более 90% всех сотрудников). Точно знаю, что по Киеву уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer даст нам еще больший процент желающих", - добавил он.