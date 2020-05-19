Как в Украине работают салоны красоты и парикмахерские: новые правила

В Украине начали открывать салоны красоты и парикмахерские после двухмесячного карантина из-за пандемии коронавируса. Однако работать начали только те салоны, которые могут выполнить все правила и предписания Минздрава.

С 12 мая в Украине открыли парикмахерские и салоны красоты. Однако условия работы в них на данный момент остаются карантинные. Стоит отметить, что открыться смогли только те салоны, которые в состоянии обеспечить все условия Минздрава и Кабинета министров.

Часть заведений, которые имеют слишком маленькую площадь или не могут обеспечить для рабочих мест расстояние 1,5 метров, просто не открылась.

Также некоторые салоны вынуждены работать без части мастеров. Кто-то вынужден был уволиться или уйти в долгосрочный отпуск за свой счет. Как рассказали в комментарии для Styler, на западной Украине не все работники смогли вернуться 12 мая на работу. Основная причина – отсутствие пригородного транспорта.

Те, кто смог возобновить работу, придерживается строгих правил и держат двери салонов закрытыми, пускают только по записи.

Основные правила работы салонов красоты и парикмахерских в условиях карантина:

Без предварительной записи клиенты посетить салоны не смогут. Для того, чтобы постричься или подкраситься, нужно предварительно записаться по телефону или с помощью мессенджеров.

Всех клиентов принимают только с 15-минутным интервалом. Ожидать своей очереди можно только на улице и на одного человека должно быть не менее 5 кв. метров.

Все посетители салонов, а также работники, должны иметь средства индивидуальной защиты. При чем работники салонов должны использовать только респираторы без клапана для выдоха.

Перед началом работы все сотрудники салонов красоты обязательно должны проходить температурный скрининг.

Возле входа в заведение обязательно должна быть разметка для клиентов, о соблюдении дистанции в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должно быть расстояние не менее 1,5 метра.

Все заведения должны обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств защиты.

Во время карантина вся рекламная продукция, журналы, каталоги, различные игрушки – запрещены.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходит в ресторанах и кафе после смягчения карантина.