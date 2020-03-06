В Украине проверяют 9 человек на коронавирус

Центр общественного здоровья Украины проверяет 9 сообщений о подозрении на коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

На данный момент о новых случаях коронавируса не сообщается.

"На сегодня в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - сообщили в Минздраве.

Напомним, в Украине первый случай коронавируса был обнаружен в Черновцах 3 марта. Вирус был выявлен у мужчины, которые до этого путешествовал в Италии.

Из-за первого случая коронавируса в Черновицкой области с 6 по 22 марта закрыты учебные заведения и запрещено проводить массовые мероприятия.

Кроме этого массовые мероприятия из-за коронавируса ограничили в Сумах. Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей.

Также РБК-Украина писало, что 5 марта в Новых Санжарах завершалась обсервация эвакуированных из китайского Уханя. Всего обсервацию прошли 105 человек. Они находились на карантине на протяжении 14 дней. Ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса.