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В Украине провели трансплантацию сердца впервые за 15 лет

Новости » Общество     25.12.2019 - 21:42
В Украине провели трансплантацию сердца впервые за 15 лет
Иллюстративное фото (enteratedealgo.es)

В Ковельской районной больнице совместно с врачами киевского Института сердца провели операцию

В Ковельской районной больнице совместно с врачами киевского Института сердца провели трансплантацию сердца, в Украине эта операция была первой за последние 15 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Института сердца Бориса Тодурова.

По его словам, пациента на операцию везли в Волынскую область из Киева.

"Трансплантация сердца. После 15-летнего перерыва мы это сделали. Совместная бригада Института сердца и Ковельской районной больницы. Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце. Рождество для некоторых стало действительно вторым рождением", - написал он.

В Ковельской больнице рассказали, что врачи успешно провели трансплантацию сердца пациенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2457 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

Документом определяется, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года, положения этого проекта по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. При этом организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

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