В Украине проведут случайные проверки в учебных заведениях из-за COVID-19

Правительство проведет случайные проверки в пяти учебных заведениях каждой области. Будут проверять соблюдение противоэпидемических правил для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Такое поручение премьер-министр Денис Шмыгаль дал во время селекторного совещание по противодействию коронавируса.

"Случайным образом должны быть проверены не менее 5 учебных заведений в каждой из областей. Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная", - сказал Шмыгаль.

Также премьер поручил главам областных и районных госадминистраций взять под контроль ситуацию в учебных заведениях.

"Премьер-министр отметил, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты в том числе и кадровые решения", - добавили в Кабмине.

За прошедшие сутки было выявлено 149 случаев заболевания коронавирусом среди детей.

Отметим, в целом за 2 сентября в Украине подтвердили 2430 новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что родители самостоятельно смогут выбрать форму обучения детей.